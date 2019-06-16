Эльдорадио приглашает на ретроспективу фильма "Маска"

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Комедийный комикс "Маска" стал олицетворением своего времени. Именно эта картина зарекомендовала Джима Керри как лучшего актера 1990-х и положила начало кинокарьере Камерон Диас. При скромном бюджете в 23 миллиона долларов фильм собрал в прокате более 350 миллионов долларов. Джим Керри был номинирован на "Золотой глобус", а сам фильм выдвинули на премию "Оскар" за визуальные эффекты.