День с Легендой на Эльдорадио: Paul McCartney

Он - воплощение всей современной музыки, живая легенда, один из самых успешных музыкантов новейшей истории, рыцарь Британской империи, активист движения за права животных. На его творчестве росли и воспитывали свой музыкальный вкус сотни тысяч людей, если не сказать миллионов! Список его достижений и музыкальных побед можно перечислять бесконечно долго. Возьмём хотя бы престижную музыкальную награду "Грэмми" - их у музыканта 18 статуэток. Всё это о культовом композиторе и авторе песен сэре Поле Маккартни, который отмечает свой день рождения 18 июня.

Слушайте 17 июня на Эльдорадио "День с Легендой: Пол Маккартни".

Билеты на концерты легендарного битла не достать. Например, на концерт в Лас-Вегасе 4000 билетов раскупили за 7 секунд, а на недавние выступления в трех городах Великобритании поклонники всё выкупили буквально за несколько секунд. Одна из самых главных песен, написанных сэром Полом Маккартни - "Yesterday". По мнению английских радиослушателей она является лучшей песней двадцатого столетия! Композиция попала в книгу рекордов Гиннесса, поскольку на сегодняшний день на нее было сделано более 3500 кавер-версий.

Обо всём этом слушайте во время "Дня с Легендой" на 101.4 FM! Вас ждут истории из жизни музыканта, бессмертные песни группы The Beatles и композиции из сольного творчества Пола Маккартни!