День с Легендой на Эльдорадио: George Michael

Одна из самых известных рождественских песен "Last Christmas" была написана им всего за полчаса. Близкие люди дали ему прозвище Йог, а в прессе его частенько называли Скромником. Говорят, что он всерьёз рассматривался в качестве нового вокалиста группы Queen. И это неспроста, ведь на заре своей музыкальной деятельности, молодой исполнитель выступал перед прохожими в лондонском метро, исполняя песни Queen. 25 июня у знаменитого британского певца Джорджа Майкла день рождения, и в его честь в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 24 июня на Эльдорадио "День с Легендой: Джордж Майкл".

Настоящее имя певца Йоргос Кириакос Панайоту, и он, пожалуй, самый известный британский музыкант с греческими корнями. Профессиональная музыкальная карьера Джорджа началась в популярном дуэте Wham! Они были первой англиской поп-группой, которая посетила Китай с концертами. Джордж Майкл один из самых популярных британских поп-исполнителей. Он продал свыше 100 миллионов экземпляров записей и выпустил 5 сольных альбомов. На его счету большое количество музыкальных наград, в том числе и две статуэтки "Грэмми".

Обо всём этом слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM. Вас ждут песни из сольного творчества Джорджа Майкла и группы Wham!, а также истории из жизни певца, композитора и филантропа!