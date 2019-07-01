Эльдорадио приглашает на прогулку по рекам и каналам

Эльдорадио приглашает вас на прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 1 июля по 31 августа на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на водную прогулку по водным артериям нашего города!

Эльдорадио предоставляет своим слушателям отличную возможность познакомиться с историей города с необычного ракурса. Вы оцените красоту и величие дворцов, гранитных набережных и мостов на уровне Невы. Во время прогулки вы увидите главные достопримечательности, расположенные вдоль Невы, Фонтанки, Мойки и Крюкова канала: Петропавловскую крепость, стрелку Васильевского острова, Зимний дворец, Летний сад, Исаакиевский собор, знаменитого любимца горожан и гостей города - Чижика-пыжика и многое другое. Ведь Петербург - музей под открытым небом!

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на увлекательную летнюю прогулку на теплоходе!