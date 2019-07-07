Эльдорадио приглашает на концерт Whitesnake

Эльдорадио приглашает своих слушателей на шоу культовой группы Whitesnake! Грандиозный концерт посвящен 40-летию группы, а также выходу в свет новой пластинки "Flesh & Blood".

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 8 по 12 июля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на концерт знаменитых рокеров Whitesnake.

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова выбирает самые интересные фотографии и дарит их авторам пригласительные на концерт культовой рок-группы!

15 июля Дэвид Ковердэйл и группа Whitesnake представят петербуржцам свою новую праздничную программу! Вас ждут хиты группы, а также совершенно новые песни, которые группа презентовала в мае этого года.