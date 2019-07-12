День с Легендой на Эльдорадио: Jennifer Lopez

Карьера одной из самых популярных певиц современности началась с танцев. За свою великолепную фигуру, молодая танцовщица получила прозвище "гитара". Позже, когда она начала сниматься в кино, её прозвали "пламенем" из-за взрывного характера. Она стала первой латиноамериканской актрисой, заработавшей один миллион долларов за роль. Кстати, 24 июля потрясающая актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес празднует свой день рождения!

Слушайте 15 июля на Эльдорадио "День с Легендой: Дженнифер Лопес".

Джей Ло - одна из влиятельнейших испаноговорящих женщин мира. Она стала первой певицей и актрисой, фильм с участием которой и альбом заняли первое место в одну неделю в чартах. Американская певица продала свыше 75 миллионов копий пластинок. Всего в дискографии певицы 8 студийных альбомов, а также более 30 ролей в фильмах и сериалах. Помимо актерских и музыкальных талантов, Джей Ло обладает отличными предпринимательскими качествами. Её лииня одежды, ресторанный бизнес и собственный парфюм бьют рекорды продаж!

Слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM красивые песни Дженнифер Лопес, а также истории из удивительной жизни актрисы, танцовщицы и успешной бизнесвумен!