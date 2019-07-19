Эльдорадио приглашает на показ фильма "Амели"

Сказочная романтическая комедия "Амели" возвращается на широкий экран! Эльдорадио приглашает своих слушателей на ретроспективу знаменитой французской картины.

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Комедия "Амели" с героиней Одри Тоту по праву считается одним из лучших фильмов нашего времени. Она подарила миру культового персонажа, вдохновившего миллионы зрителей на большие свершения и маленькие радости в жизни. В 2010 году картина заняла второе место в списке "100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке", составленном журналом Empire. Показ в Санкт-Петербурге пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.