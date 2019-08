День с Легендой на Эльдорадио: Whitney Houston

Её дебютная пластинка не только завоевала премию Грэмми, но стала одной из самых коммерчески успешных за всю историю музыки. Наша героиня является одной из рекордсменок по количеству завоеванных наград (более 400), а журнал Rolling Stone включил включил певицу в список 100 величайших исполнителей! В детстве отец ей дал прозвище Ниппи в честь персонажа из мультфильма, который вечно ввязывался в неприятные истории. Но уже в юности будущая звезда стала популярной фотомоделью и была первой темнокожей моделью культового журнала "Seventeen". 9 августа на свет появилась великолепная певица и актриса Уитни Хьюстон. В её честь в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Когда говоришь о фильме "Телохранитель", подразумеваешь Уитни Хьюстон. А произнося имя Уитни, в голове сразу возникает главная тема из фильма - "I Will Always Love You". Эта баллада, по мнению многих, является настоящим гимном любви. Он вознёс певицу на Олимп славы, став самым успешным за всю карьеру. Сингл продержался 14 недель на первом месте чарта Billboard Hot 100! В тот же год Уитни Хьюстон унесла с собой с церемонии Грэмми три почётных статуэтки.

