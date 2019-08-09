День с Легендой на Эльдорадио: Madonna

Мадонна - живая королева поп-музыки. По версии книги рекордов Гиннесса она является самой коммерчески успешной певицей за всю историю музыки. Мадонна Луиза Чикконе удостоена огромного количества наград, включая 7 престижных статуэток Грэмми. Помимо музыки, Мадонна профессионально снимается в кино, за что получила два "Золотых глобуса", а также пишет книги, шьёт одежду и долгие годы занимается благотворительностью. Икона музыки родилась 16 августа, в честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 12 августа на 101.4 FM "День с Легендой: Мадонна".

Поп-певица, внесенная в 2008 году в Зал славы рок-н-ролла, начала свою карьеру в 14 лет. Её первый альбом "Madonna" за 9 месяцев стал "золотым", а сингл "Lucky star" сходу занял первое место в Billboard Hot 100. Следующий суперсингл "Like a Virgin" вошел в список "200 знаковых песен всех времен". Летом 2019 года Мадонна выпустила свой новый альбом "Madame X", который также дебютировал на первом месте американского чарта. Мировой тур в поддержку пластинки стартует уже в сентябре. Кто знает, может быть легендарная певица посетит и нашу страну?

Слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM любопытные интервью и жизненные истории о Мадонне! Помимо этого, конечно же, вас ждут любимые песни из творчества певицы.