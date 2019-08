День с Легендой на Эльдорадио: Michael Jackson

"Самый известный в мире музыкант", "король поп-музыки", 25-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, обладатель двух звёзд на "Аллее славы", один из немногих музыкантов, чьё имя дважды внесено в Зал славы рок-н-ролла - это лишь малая часть всех достижений Майкла Джексона! 29 августа родился культововый американский певец, танцор, актёр и филантроп Майкл Джозеф Джексон, в честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 26 августа на 101.4 FM "День с Легендой: Майкл Джексон".

Свой звёздный путь будущий король начал в 5 лет, когда в составе группы "The Jacksons" выступал в качестве танцора и бэк-вокалиста. Позже талант Майкла раскрылся, и он заключил личный контракт со звукозаписывающей компанией. Мировая слава к певцу пришла после выпуска пятой пластинки "Off the Wall". Затем началась "золотая" эпоха артиста и повальная Джексономания! Весь мир заслушивал до дыр "Thriller" и другие "платиновые" пластинки, а также пародировал "лунную походку" Майкла Джексона! Кстати, именно клип Майкла на хит "Billie Jean" стал первым видео чернокожего артиста на MTV.

3 мировых тура, 15 статуэток Грэмми, 1 миллиард проданных копий альбомов, а также неповторимый вклад в развитие музыки, танцев и моды - это всё о Майкле Джексоне!

Слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM интервью и истории из жизни Майкла Джексона! Также вас ждут культовые песни из репертуара короля поп-музыки.