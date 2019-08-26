Шоу «Утро со светлой головой!» в новом сезоне

Они возвращаются! С 26 августа встречайте обновлённое шоу «Утро со светлой головой!» на Эльдорадио. В новом сезоне компанию Лене Денисовой составит один из лучших петербургских радиоведущих, обладатель национальных премий в области радиовещания – Семён Зверев!

Встречайте утро вместе с Эльдорадио и просыпайтесь с отличным настроением!

В новом сезоне каждый будний день с 07:00 до 11:00 вас ждёт ещё больше музыки, ещё больше авторских рубрик, ещё больше новостей, ещё больше игр и призов от Эльдорадио!