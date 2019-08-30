День с Легендой на Эльдорадио: Freddie Mercury

Он - обладатель одного из величайших голосов за всю историю музыки. Его песня "Barcelona" стала гимном Олимпиады, а другая великолепная композиция, по версии британских исследователей, признана лучшей песней тысячелетия! По опросу BBC, музыкант вошел в список 100 величайших британцев. Наш герой настолько страстно любил кошек, что посвятил хвостатым сольный альбом "Mr. Bad Guy", а своей любимой кошке Делайле - одноименную песню! 5 сентября родился один из ярчайших представителей рок-музыки - гениальный Фредди Меркьюри! 2 сентября в честь великого музыканта на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 2 сентября на 101.4 FM "День с Легендой: Фредди Меркьюри".

Группа Queen - величайшая рок-группа Англии. Их главный хит "Bohemian Rhapsody" попал в Книгу рекордов Гиннесса как "лучший сингл Великобритании за 50 лет", а видео на песню британцы называют лучшим клипом всех времён. В 2018 году на экраны вышел фильм "Богемская рапсодия", который завоевал 4 статуэтки "Оскар", а также много других престижных кинопремий!

Слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM интервью и истории о Фредди Меркьюри и группы Queen! Вас ждут песни из сольного творчества музыканта, а также в составе Queen!