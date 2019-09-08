Эльдорадио проведёт прямой эфир из Флажной башни Петропавловской крепости

13 сентября Эльдорадио проведёт уникальный прямой эфир из самого центра Санкт-Петербурга в честь открытия нового сезона. С 07:00 до 12:00 шоу «Утро со светлой головой!» на Эльдорадио будет вещать из Флажной башни Петропавловской крепости.

Специальный праздничный эфир можно будет не только услышать на радио, но и посмотреть онлайн. Прямая видеотрансляция из Петропавловской крепости будет доступна на сайте eldoradio.ru и в официальном сообществе Эльдорадио во ВКонтакте.

На протяжении 5 часов уникального эфира слушателей ждут музыка, проверенная временем, свежие новости, любимые рубрики, а также встречи с ведущими Эльдорадио и знаменитыми петербуржцами, которые ежедневно вносят свой вклад в культурную жизнь города.

Грандиозным завершением эфира станет знаменитый полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь открытия нового сезона на Эльдорадио.