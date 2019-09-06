Эльдорадио приглашает на шоу "Сны Спящей красавицы"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на новое революционное шоу "Сны Спящей красавицы"! В главной роли – прима-балерина Диана Вишнева.

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 9 по 12 сентября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на новаторское театрализованное шоу "Сны Спящей красавицы".

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Семён Зверев выбирают самые интересные фотографии и дарит их авторам пригласительные на шоу.

Постановка "Сны Спящей красавицы" добавляет новое измерение классической истории. Самые современные технологии визуального искусства позволяют воплощать постоянные метаморфозы образов из снов Спящей красавицы, безупречно повторяя движения танцоров на сцене благодаря костюму-аватару и открывая новые горизонты в мире театральных постановок.

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте пригласительные на уникальное шоу!