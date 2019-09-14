Эльдорадио приглашает на осенний праздник фонтанов в Петергофе

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 16 по 20 сентября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на осенний праздник фонтанов в Петергофе - #ИМПЕРАТРИЦА2019.

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Семён Зверев выбирают самые интересные фотографии и дарят их авторам пригласительные на уникальное шоу под открытым небом.

В этом году исполняется 290 лет со дня рождения императрицы Екатерины Великой. Зрители Осеннего праздника фонтанов увидят спектакль об одной из самых ярких личностей в истории России. Это рассказ о жизненном пути, о превращении провинциальной девочки-принцессы в Великую Императрицу. Именно она на столетия вперед задала вектор развития государства, кардинальным образом изменила судьбы многих народов, при этом превратив саму историю России в увлекательный и захватывающий роман.

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте пригласительные на красочное мультимедийное и пиротехническое представление!