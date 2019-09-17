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Эльдорадио открыло новый сезон уникальным прямым эфиром из Петропавловской крепости

17.09.2019

Эльдорадио, которое вещает исключительно в Санкт-Петербурге и уже давно стало одним из символов Северной столицы, сделало своим слушателям особенный подарок к новому сезону. Впервые в истории утреннее шоу радиостанции вышло в прямой эфир из самого сердца Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости, откуда начинался город.

13 сентября в честь открытия нового сезона шоу «Утро со светлой головой!» на 101.4 FM вещало в прямом эфире из Флажной башни Петропавловской крепости. Сотни тысяч петербуржцев следили за эфиром на 101.4 FM и онлайн, а также смотрели видеотрансляцию из Петропавловской крепости на официальном сайте Эльдорадио и в сообществе радиостанции во ВКонтакте. В видеоверсии утреннего шоу можно было в реальном времени наблюдать за происходящим в студии не только во время эфира, но и за эфиром – видеть подготовку ведущих к выходам, встречу гостей и другие рабочие моменты, которые обычно остаются за кадром. 

Специально для организации видеотрансляции прямого эфира на Эльдорадио была задействована большая съёмочная бригада, которая осуществляла съёмку как внутри Флажной башни Петропавловской крепости, так и снаружи. Помимо самой студии радиостанции зрители смогли увидеть потрясающие виды на Санкт-Петербург, которые открывались благодаря эксклюзивной съёмке с высоты птичьего полёта. А самые активные слушатели «Эльдорадио» лично приехали в Петропавловскую крепость, чтобы встретиться с любимыми ведущими и стать свидетелями этого масштабного события. 

Одну из слушательниц, которая в это утро выиграла специальный приз в эфире Эльдорадио, ведущие пригласили присоединиться к прямому эфиру прямо в студии. 

Большой пятичасовой прямой эфир утреннего шоу на Эльдорадио с музыкой, проверенной временем, любимыми рубриками, интересными гостями и традиционными розыгрышами призов для слушателей, пролетел незаметно. Грандиозным завершением праздничного эфира стал традиционный полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который в этот день был произведён в честь открытия нового сезона на Эльдорадио


Андрей Дроздов, программный директор Эльдорадио: «Открытие сезона – это всегда большое событие для радиостанции, а в этом году нам удалось создать настоящий праздник! Причём как для наших слушателей, так и для всей команды «Эльдорадио». Впервые на территории Петропавловской крепости была организована студия, откуда ведущие «Эльдорадио» на протяжении 5 часов вещали на весь город. Такого ещё не было ни в истории Петропавловской крепости, ни в истории радио! Хочется выразить огромную благодарность Государственному музею истории Санкт-Петербурга за многолетнее плодотворное сотрудничество, успешную реализацию совместных проектов и поддержку самых смелых идей. А также ещё раз сказать спасибо команде профессионалов, которая ежедневно трудится в эфире и за эфиром Эльдорадио. Это было незабываемо!». 

Смотрите фотографии с открытия 24 сезона Эльдорадио в официальном сообществе ВКонтакте: https://vk.com/album-4581_266882174

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