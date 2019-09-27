День с Легендой на Эльдорадио: Sting

Живая легенда, знаменитый английский музыкант-мультиинструменталист, обладатель 17 премий Грэмми. Актёр и филантроп Гордон Мэттью Томас Самнер, известный всему миру как Стинг, 2 октября отмечает свой день рождения! В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 30 сентября на 101.4 FM "День с Легендой: Стинг".

В копилке прославленного британского певца 13 сольных студийных альбомов, свыше 20 ролей в кинофильмах и 3 роли в театральных постановках. Его именем названа звезда на Аллее славы в Голливуде за достижения и вклад в области музыки. В 2019 году певец получил премию BMI за хит “Every Breath You Take", который является самой популярной песней в истории радио.

В течение всего дня на Эльдорадио в рамках "Дня с Легендой" для вас прозвучат любимые песни Стинга, фрагменты из интервью с "Англичанином в Нью-Йорке", а также истории из жизни ярого защитника природы и преданного футбольного болельщика.