Эльдорадио приглашает на концерт Эроса Рамаццотти

Выиграйте приласительные билеты на концерт итальянца Эроса Рамаццотти!

Слушайте с 7 по 13 октября 101.4 FM и выигрывайте приглашения на концерт Эроса Рамаццотти!

В Санкт-Петербург с большим концертом в рамках мирового тура "Vita ce n’è" едет знаменитый Эрос Рамаццотти! Артист, влюбивший в себя публику всей планеты лиричными и страстными поп-хитами, а также проникновенными дуэтами со звёздами первой величины, исполнит в нашем городе свои самые яркие творения.

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте пригласительные на яркий концерт популярного итальянца!