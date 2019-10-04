Выиграйте пригласительные на показ фильма "Джуди"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на кинопоказ о знаменитой певице и актрисе Джуди Гарленд!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 7 по 15 октября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на закрытый предпоказ фильма "Джуди".

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь фотографиями на своих страницах ВКонтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Семён Зверев будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные в кино на сеанс 16 октября.

Джуди Гарленд, истощенная славой, съемками, мужчинами и романами, приезжает в Лондон, чтобы провести серию концертов и выступить в Палладиуме со своей 18-летней дочерью, Лайзой Миннелли. Она флиртует с музыкантами, очаровывает фанатов, ругается с руководством театра, не подозревая, что этот тур станет последним…

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на кинопоказ Эльдорадио!