Выиграйте пригласительные на мюзикл "Notre Dame de Paris"
Эльдорадио приглашает своих слушателей на знаменитый французский мюзикл "Notre Dame de Paris"! Вы услышите знаменитые "Belle", "Danse mon Esmeralda", "Le temps des cathedrales" и другие хиты на языке оригинала.
Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 14 по 25 октября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на легендарный оригинальный мюзикл "Notre Dame de Paris"!
"Notre Dame de Paris" — легендарный французско-канадский мюзикл Риккардо Коччанте и Люка Пламондона по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Премьера постановки состоялась в Париже в 1998 году, после чего спектакль увидели более 12 млн. человек. В октябре 2019 года постановка возвращается в Петербург при поддержке Эльдорадио!
Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на знаменитое шоу!