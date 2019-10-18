День с Легендой на Эльдорадио: Modern Talking

"Modern Talking" - не только самый успешный музыкальный коллектив из Германии, но и одна из самых успешных групп за всю историю популярной музыки. Их синглы и альбомы занимали первые места в чартах как в 80-х, так и в нулевых годах. На сегодняшний день продано свыше 150 миллионов копий записей группы по всему миру. А 34 года назад, 14 октября 1985 года, дуэт "Modern Talking" выпустил свою вторую пластинку "Let's Talk About Love" с супер-хитом "Cheri, Cheri Lady". В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 21 октября на 101.4 FM "День с Легендой: Modern Talking".

На пике своей карьеры в 1987 году известная на весь мир группа объявила о распаде. Миллионы фанатов были широкированы! Но уже в 1998 году Дитер Болен и Томас Андерс воскресили свою группу, чтобы продолжить культовую музыкальную историю. За последующие несколько лет музыканты записали 5 альбомов, половина из которых получила статус платиновых. По сей день многие музыканты делают ремиксы на шлягеры "Modern Talking", а оригинальные композиции дуэта звучат на радио.

В течение всего дня на Эльдорадио в рамках "Дня с Легендой" вы услышите любимые песни культовой немецкой группы "Modern Talking", а также фрагменты из интервью с Дитером Боленом и Томасом Андерсом!