Выиграйте пригласительные на концерт Сары Брайтман

Эльдорадио приглашает своих слушателей на новое шоу мировой звезды Сары Брайтман!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 21 по 30 октября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на концерт Сары Брайтман!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь фотографиями на своих страницах ВКонтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Семён Зверев будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на концерт!

В день концерта, 30 октября, в утреннем шоу на Эльдорадио выйдет эксклюзивное интервью с певицей. Слушайте ответы на вопросы в эфире с 07:00 до 11:00 на 101.4 FM.

Сара Брайтман - одна из самых известных сопрано-певиц нашего времени приезжает в Санкт-Петербург с программой нового альбома "Hymn" и лучшими хитами! Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на выступление легендарной певицы!