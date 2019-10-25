День с Легендой на Эльдорадио: Eros Ramazzotti

28 октября, в день рождения Эроса Рамаццотти, Эльдорадио предлагает вспомнить все самые громкие хиты музыканта и ещё ближе познакомиться с жизнью и творчеством итальянского исполнителя.

Первый успех пришёл к Эросу Рамаццотти на фестивале "Сан-Ремо", когда ему был всего 21 год. Первое место в категории "Дебют" заставило заговорить о нём всю Европу. А ведь когда-то музыканта не взяли в консерваторию, сказав, что у него нет вокальных данных. Тогда Эрос начал изучать бухучёт, чтобы получить серьёзную профессию. Однако, занятия музыкой он бросать не стал. Они отнимали много времени, и в итоге сутдента Эроса Рамаццотти отчислили со второго курса.

Он сотрудничал с такими артистами, как Лучано Паваротти, Тина Тёрнер, Джо Кокер, Карлос Сантана, Адриано Челентано, Анастэйша и многими другими. А в России известность к Эросу Рамаццотти пришла после легендарного дуэта с Шер. Одна из самых лирических песен современности "Più che puoi", которая переводится на русский как "Всё, что ты можешь", мгновенно стала хитом сразу после выхода.

Слушайте 28 октября на Эльдорадио "День с Легендой: Эрос Рамаццотти".