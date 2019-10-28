Эльдорадио приглашает на показ фильма-концерта Милен Фармер

Эльдорадио приглашает на показ фильма-концерта легендарной певицы Милен Фармер "MYLENE FARMER 2019 - LE FILM". Того самого концерта в Париже, на котором в июне побывали слушатели Эльдорадио!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 28 октября по 7 ноября на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на показ фильма "MYLENE FARMER 2019 - LE FILM", который состоится 7 ноября.



"MYLENE FARMER 2019 - LE FILM" - фильм-концерт культовой исполнительницы на сцене Paris La Defense Arena. Триумфальное возвращение Милен Фармер после шестилетнего перерыва с любимыми хитами и песнями с нового альбома!



Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на кинопоказ Эльдорадио!