Слушайте 30 октября c 07:00 до 11:00 в эфире утреннего шоу на Эльдорадио эксклюзивное интервью с Сарой Брайтман!

Сара Брайтман получила мировую известность благодаря участию в мюзикле «Cats / Кошки», созданном в 1981 году бывшим мужем певицы, композитором Эндрю Ллойдом Уэббером, и позволившему в полной мере проявить незаурядные вокальные данные Сары, а также всё её обаяние и артистизм.

Партия Сары в «Реквиеме», написанном также Эндрю Ллойдом Уэббером, принесла ей Грэмми как Лучшей классической исполнительнице нового времени. А за роль Кристины в очередной работе Уэббера «Phantom Of The Opera / Призрак оперы» певица в 1988 году была номинирована на получение престижной театральной премии «Drama Desk Award». В разное время артистка выступала вместе с такими большими мастерами вокала, как Пласидо Доминго, Андреа Бочелли и Хосе Карерас.

Слушайте эксклюзивное интервью с Сарой Брайтман на Эльдорадио!