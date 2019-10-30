Выиграйте приглашения на концерт Morcheeba

Эльдорадио приглашает своих слушателей на концерт Morcheeba!

С 31 октября по 8 ноября слушайте "Утро со светлой головой!" на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на концерт Morcheeba, чья музыка согревает с первых нот.

Их мягкая электроника - смесь r'n'b, диско и acid-джаза вместе с обволакивающим голосом вокалистки Скай Эдвардс сделали группу одним из самых узнаваемых музыкальных коллективов 2000-х. За двадцать с лишним лет своего существования музыканты продали порядка 10 миллионов альбомов и выступили на всех знаковых концертных площадках мира.

Включайте Эльдорадио и не упустите возможность услышать Morcheeba вживую!