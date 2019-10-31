"День с Легендой" в ноябре на Эльдорадио

Слушайте в ноябре на Эльдорадио "День с Легендой":



4 ноября – Joe Dassin

11 ноября – Ennio Morricone

25 ноября – Tina Turner

Вас ждут самые любимые композиции и удивительные, малоизвестные истории из жизни легендарных музыкантов!

"День с Легендой" на Эльдорадио - специальный проект, в рамках которого мы поздравляем именитых музыкантов с днем рождения, юбилеем культовых пластинок или каким-нибудь другим важным событием, которое повлияло на ход музыкальной истории!