"День с Легендой" в ноябре на Эльдорадио
31.10.2019
Слушайте в ноябре на Эльдорадио "День с Легендой":
4 ноября – Joe Dassin
11 ноября – Ennio Morricone
25 ноября – Tina Turner
Вас ждут самые любимые композиции и удивительные, малоизвестные истории из жизни легендарных музыкантов!
"День с Легендой" на Эльдорадио - специальный проект, в рамках которого мы поздравляем именитых музыкантов с днем рождения, юбилеем культовых пластинок или каким-нибудь другим важным событием, которое повлияло на ход музыкальной истории!