Выиграйте приглашения на генеральную репетицию DIGITAL GALA

В ноябре в Санкт-Петербурге при поддержке Эльдорадио состоится международный фестиваль «Digital OPERA 2.0. Опера цифровой эпохи» - первый в России фестиваль, объединяющий оперу и мультимедийные технологии.

Эльдорадио дарит своим слушателям уникальную возможность попасть на открытую генеральную репетицию главного события фестиваля - спектакля DIGITAL GALA, где можно будет увидеть все составляющие грандиозного мультимедийного проекта. С 5 по 8 ноября слушайте "Утро со светлой головой!" на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на показ спектакля.

На сцене Михайловского театра выступят мировые оперные звезды – Альбина Шагимуратова, Валентина Нафорницэ, Татьяна Мельниченко, Олеся Петрова, Риккардо Масси, Михаил Петренко, Борис Пинхасович. Оркестром Михайловского театра в этот вечер будет руководить дирижер Гинтарас Ринкявичюс.

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на открытую репетицию мультимедийного спектакля DIGITAL GALA.