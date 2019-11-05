Эльдорадио запускает программу «Вне формата»

С 5 ноября Эльдорадио запускает новую музыкальную программу «Вне формата» - программу о песнях, которые по той или иной причине не звучат в эфире радиостанций. Каждую неделю по вторникам и субботам в 19:00 в эфире Эльдорадио встречаются два музыкальных эксперта, которые всей душой болеют за то, чтобы хорошей музыки было больше. Есть только одно «но» - они смотрят на ситуацию с разных сторон, и каждый будет отстаивать свою позицию до конца!



С одной стороны – программный директор Эльдорадио Андрей Дроздов. С другой – музыкант Максим Леонидов. Каждую неделю Андрей и Максим выбирают по одной композиции, которая, на их взгляд, непременно заслуживает того, чтобы оказаться в эфире Эльдорадио. Андрей оценивает песню со стороны программного директора, который отвечает за музыкальное наполнение радиостанции. Максим – со стороны музыканта, который разбирает композицию с профессиональной точки зрения. Каждый эксперт рассказывает историю выбранной им песни и объясняет, почему именно этой композиции не хватает в эфире. Две песни, два мнения, одна большая любовь к музыке!



Песни, отобранные для программы, могут быть как великими бессмертными хитами, так и интересными новинками, которые еще не стали популярны в России. Главный критерий для попадания в программу – не формат, главный критерий – хорошая музыка!



Какая песня из двух предложенных попадет в эфир Эльдорадио, решают только слушатели! В конце каждой программы голосование за лучшую песню открывается на сайте Эльдорадио и в официальном сообществе во ВКонтакте. Уже на следующей неделе композицию, которая набрала наибольшее количество голосов, можно будет услышать в эфире Эльдорадио. А самая популярная песня среди слушателей по итогам месяца останется на 101.4 FM.