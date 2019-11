Выиграйте приглашения на концерт a-ha

Группа a-ha возвращается в Санкт-Петербург при поддержке Эльдорадио! Выиграйте пригласительные на большой концерт скандинавских романтиков.

Слушайте на 101.4 FM шоу "Утро со светлой головой" с 11 по 20 ноября и выигрывайте приглашения на шоу культовой норвежской группы a-ha.

В этом году группа a-ha обрадовала своих поклонников: команда проедет с туром, получившим название в честь их первой пластинки "Hunting High and Low". Именно она принесла a-ha первый международный успех в 1985-м году и первую в истории номинацию норвежского артиста на премию Grammy. Песни "Take on Me", "The Sun Always Shines on T.V." и заглавная "Hunting Highand Low" стали "визитными карточками" норвежцев и одними из самых узнаваемых хитов 80-х.

20 ноября вы услышите любимые песни a-ha вместе с Эльдорадио!