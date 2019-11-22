День с Легендой на Эльдорадио: Tina Turner

Её называют королевой рок-н-ролла. Она обладает потрясающими талантами: уникальный голос, актёрские данные и мастерство написания песен. Поклонники её творчества восхищаются танцами, которые певица устраивает на своих шоу! В её послужном списке более сотни различных наград, в том числе 8 статуэток премии «Грэмми». 26 ноября свой день рождения празднует знаменитая Тина Тёрнер. В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 25 ноября на 101.4 FM "День с Легендой: Тина Тёрнер".

Настоящее имя Тины Тёрнер - Анна Мэй Буллок. Творческий псевдоним певице придумал её супруг Айк, который сразу разглядел в девушке исполнительский дар. Вместе с мужем Тина начала исполнять песни в стиле ритм-н-блюз. В скором времени она достигла потрясающих высот, став певицей и танцором первой величины. Стилистика её песен разнообразна: от энергичного рока и соул-баллад до лиричных поп-композиций. Певица дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Впервые за грандиозное выступление перед самой большой аудиторией, купившей билеты, в Рио-де-Жанейро в 1988 году. Второй раз - как сольный исполнитель, продавший самое большое количество билетов на свои концерты в музыкальной истории.

В течение всего понедельника на Эльдорадио в рамках "Дня с Легендой" вы услышите любимые хиты Тины Тёрнер, интервью с темпераментной певицей, а также жизненные истории одной из величайших звёзд нашего времени!