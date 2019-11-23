Эльдорадио приглашает на фестиваль итальянского кино

Эльдорадио приглашает своих слушателей на российско-итальянский кинофестиваль!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 25 ноября по 5 декабря на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на VI фестиваль итальянского кино!



В этом году на фестивале будет представлена самая большая в нашей стране программа итальянских фильмов – около 30 картин! Фильмы охватывают разные категории кино Италии: от фильмов итальянских режиссеров до картин российско-итальянского производства; от лидеров бокс-оффиса, победивших на крупных мировых фестивалях, до картин молодых и независимых режиссеров, которые не доходят до российского проката.



Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на кинофестиваль RIFF!