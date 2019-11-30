Выиграйте пригласительные на шоу "Crystal" Cirque du Soleil

Эльдорадио приглашает своих слушателей первыми увидеть новое ледовое шоу "Crystal" Cirque du Soleil!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 2 по 11 декабря на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на уникальное шоу "Crystal" Cirque du Soleil!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь фотографиями на своих страницах ВКонтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Семён Зверев будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на первое ледовое шоу от Cirque du Soleil.

"Crystal" – уникальная постановка, в которой комбинируется акробатика, фигурное катание и экстремальные виды спорта. Это шоу буквально изобретает индустрию ледовых шоу заново так же, как и Cirque du Soleil изобрел заново цирковое искусство. Стремительные фигуристы, безрассудные хоккеисты и талантливые акробаты совершают головокружительные сальто и прыжки на льду и на рампах, поднимаются ввысь и танцуют воздушное па-де-де на ремнях. Их скорость и грация заставляют зрителей усомниться в абсолютности законов физики. Слушайте Эльдорадио и выигрывайте пригласительные на шоу "Crystal"!