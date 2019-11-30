День с Легендой на Эльдорадио: Enigma

Enigma - самый загадочный музыкальный коллектив. Название группы переводится с греческого языка как "загадка". Их песни - новаторские музыкальные эксперименты с использованием звуков природы, григорианских хоралов и редких инструментов. Они создали свой собственный стиль "Энигматик", в котором позже стали выступать многие музыканты. В течение 28 лет группа была исключительно студийным проектом, пока в 2019 году музыканты не вышли на сцену исполнять свои композиции живьём... 10 декабря 1990 года Enigma выпустила свою первую пластинку MCMXC a.D. В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 2 декабря на 101.4 FM "День с Легендой: Enigma".

Мишель Крету - идейный вдохновитель и создатель группы Enigma. Вместе со своей супругой Сандрой они решили отойти от классического понимания музыкального коллектива и создали уникальный проект, не имеющего аналогов в мире. По их замыслу Enigma должна была стать таинственной группой, чья музыка не ассоциируется ни с кем из музыкантов, поэтому всё было инкогнито. До 1991 года, когда вследствие судебного процесса имена музыкантов были раскрыты немецкими СМИ... Но это не помешало группе записать 8 пластинок и стать культовым коллективом!

Весь понедельник на Эльдорадио в рамках "Дня с Легендой" слушайте любимые песни с группой Enigma, интервью с танственным коллективом, а также истории создания потрясающих мелодий!