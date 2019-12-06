День с Легендой на Эльдорадио: Patricia Kaas

"Mademoiselle Chante Le Blues" - это не только название песни, но и образ жизни популярнейшей певицы Патрисии Каас. У обожаемой миллионами мадемуазели с голубыми глазами нет музыкального образования. Её творческая карьера началась в немецком кабаре, а первым продюсером стал знаменитый Обеликс - Жерар Депардье. Несмотря на всё это, Патрисия Каас сделала великолепную карьеру и стала одним из символов Франции! 5 декабря примадонна французского шансона Патрисия Каас праздновала свой день рождения. В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 9 декабря на 101.4 FM "День с Легендой: Патрисия Каас".

Дебютная пластинка певицы стала платиновой, что принесло Патрисии Каас награду "Открытие года" во Франции. Пат стала первой француженкой, чьи три ранних альбома были проданы тиражом более 1 миллиона экземпляров. Львиную долю формулы успеха певицы составляют живые шоу - её первое турне включало в себя порядка 200 концертов в 12 странах, в том числе и концерты в парижских залах "Олимпия" и "Зенит". Помимо исполнения песен Патрисия Каас также снимается в кинофильмах. А еще в активе певицы автобиографическая книга.

В течение "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM любимые песни Патрисии Каас, интересные интервью с певицей и истории из жизни потрясающей француженки.