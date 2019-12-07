Выиграйте приглашения на спектакль "Неизвестный друг"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на музыкальный спектакль "Неизвестный друг"!

Слушайте на 101.4 FM шоу "Утро со светлой головой" с 9 по 13 декабря и выигрывайте пригласительные на театральную постановку "Неизвестный друг" по одноименному произведению Ивана Бунина.

"Неизвестный друг" - полуторачасовой шедевр в исполнении Ксении Раппопорт и Полины Осетинской, поставленный режиссёром Валерием Галендеевым. Две ослепительно красивые и чувственные, аристократичные и умные женщины присутствуют на сцене одновременно. Между ними явственно ощущается родство душ, отношения к жизни, схожесть судеб. История любви, оставшаяся без отклика, от ее робкого начала до почти трагедийного финала, сыгранная с виртуозным мастерством и подлинным чувством, так понятна каждому, хоть однажды любившему, что катарсис неизбежен. И если вы любите театр, то слушайте Эльдорадио и выигрывайте пригласительные!

Смотрите вместе с Эльдорадио музыкальный спектакль "Неизвестный друг"!