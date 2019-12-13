"День с Легендой" на Эльдорадио: Christina Aguilera

Кристина Агилера - не только одна из 100 величайших исполнительниц по версии журнала "Rolling Stones", но ещё и cамый молодой его представитель. Первая пластинка "Christina Aguilera" была распродана общим тиражом, превышающим 20 миллионов экземпляров, и стала платиновой 10 раз! Помимо записи альбомов, съемок в кино и выступлений по всему миру, Кристина Агилера занимается благотворительностью. Певица является послом доброй воли ООН и направляет большую часть доходов на помощь людям. 18 декабря обладательница 6 статуэток "Грэмми" празднует свой день рождения. В честь неё в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 16 декабря на 101.4 FM "День с Легендой: Кристина Агилера".

В дискографии певицы 8 полноценных альбомов, 6 мировых туров, большое количество наград и армия поклонников по миру. Хиты Кристины "Hurt", "Genie in a Bottle" и "Beautiful" вы узнаете с первых же аккордов!

В течение "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM песни Кристины Агилеры, а также интервью и истории из жизни популярнейшей исполнительницы!