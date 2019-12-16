"Песни приносят ёлки" на Эльдорадио

Эльдорадио дарит своим любимым слушателям главный символ Нового года - праздничные ёлки!

C 16 по 27 декабря на Эльдорадио игра "Песни приносят ёлки"! Каждый час на 101.4 FM для вас будут звучать новогодние композиции. Слушайте Эльдорадио и запоминайте, какая песня сегодня призовая!

Как только вы услышите в эфире призовую композицию, дозванивайтесь по номеру 325-101-4 и забирайте свою ароматную зеленую ёлочку!

Встречайте новый год вместе с любимыми песнями на Эльдорадио!