"Песни приносят ёлки" на Эльдорадио
16.12.2019
Эльдорадио дарит своим любимым слушателям главный символ Нового года - праздничные ёлки!
C 16 по 27 декабря на Эльдорадио игра "Песни приносят ёлки"! Каждый час на 101.4 FM для вас будут звучать новогодние композиции. Слушайте Эльдорадио и запоминайте, какая песня сегодня призовая!
Как только вы услышите в эфире призовую композицию, дозванивайтесь по номеру 325-101-4 и забирайте свою ароматную зеленую ёлочку!
Встречайте новый год вместе с любимыми песнями на Эльдорадио!