"Большая неделя подарков" на Эльдорадио

Друзья, поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам всего самого лучшего в 2020 году. Пусть новый год будет полон приятных сюрпризов и искренней радости. Пусть вас окружают близкие и любимые люди, с которыми всегда весело и комфортно!

А для того, чтобы ваши желания поскорее начали сбываться, Эльдорадио дарит подарки с самого первого дня нового года!

С 1 по 8 января на 101.4 FM "Большая неделя подарков"!

Слушайте Эльдорадио и принимайте участие в новогодней игре. Мы подготовили для вас всевозможные развлечения и впечатления! Выигрывайте на Эльдорадио пригласительные на концерты, театральные постановки, ледовые представления, спортивные состязания, а также ужин в ресторане и еще кое-что ;)