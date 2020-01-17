Выиграйте приглашения на показ фильма "Маленькие женщины"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на закрытый кинопоказ новой картины "Маленькие женщины".

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 20 по 29 января на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на специальный предпоказ для друзей Эльдорадио фильма "Маленькие женщины".

Эта кинодрама - восьмая экранизация известного романа Луизы Мэй Олкотт в исполнении молодой номинантки на "Оскар" режиссёра Греты Гервиг. В главных ролях снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, а также легендарная Мерил Стрип. Фильм, получивший два "Золотых глобуса", был отмечен положительными отзывами кинокритиков, а Американский институт киноискусства и журнал Time включили его в список десяти лучших фильмов прошлого года.

Кинолента рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.​

Слушайте 101.4 FM и смотрите самые ожидаемые фильмы года вместе с Эльдорадио!