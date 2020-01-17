Вещание Санкт-Петербург
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"День с Легендой" на Эльдорадио: Фил Коллинз

&quot;День с Легендой&quot; на Эльдорадио: Фил Коллинз
17.01.2020

Этот голубоглазый музыкант начинал свою профессиональную карьеру в качестве барабанщика молодой английской группы Genesis. Первый мировой успех к коллективу пришел только после ухода вокалиста, когда по итогам прослушивания свыше 400 претендентов место за микрофонной стойкой занял Филип Дэвид Чарльз Коллинз. За свою сольную карьеру, а также в составе Genesis, Фил Коллинз продал свыше 150 миллионов экземпляров своих альбомов. Это уникальное достижение ставит музыканта в один ряд с Полом Маккартни и Майклом Джексоном, чьи пластинки были распроданы тиражом свыше 100 миллионов в составе групп и соло-исполнителей. 30 января Фил Коллинз празднует свой очередной день рождения. В честь него, традиционно в понедельник, на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 20 января на 101.4 FM  "День с Легендой: Фил Коллинз". 

Сольная карьера британского музыканта сложилась едва ли не лучше, чем в составе группы. Фил Коллинз выпустил 8 сольных альбомов, получил 8 премий "Грэмми", две статуэтки "Золотой глобус" и "Золотой Оскар" за написание саундтрека к мультфильму "Тарзан". Помимо музыки Фил проявил себя на актерском поприще, снявшись в нескольких кинолентах, а также озвучив самого себя в в компьютерных играх. Визитные карточки музыканта - роскошные хиты "In the Air Tonight" и "Another Day in Paradise"!

Весь понедельник на Эльдорадио в течение "Дня с Легендой" слушайте красивые и мелодичные песни Фила Коллинза, интервью со знаменитостью, а также истории из жизни певца, барабанщика и киноактёра!

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