Эльдорадио приглашает на шоу Жана-Поля Готье

Эльдорадио приглашает своих слушателей увидеть грандиозную эпатажную постановку французского короля подиума Жан-Поля Готье - "Fashion Freak Show"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 27 по 31 января на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на грандиозный театрализованный праздник "Fashion Freak Show"!

Он - величайший модельер, оказавший значимое влияние на высокую моду конца прошлого века. Жан-Поль Готье создавал концертные образы Мадонны, Милен Фармер и Кайли Миноуг, сотрудничал с кинорежиссёрами Педро Альмодоваром, Люком Бессоном и другими. В 2018 году культовый кутюрье поставил своё новое шоу "Fashion Freak Show", пригласив в него лучших из лучших - актрису Тони Маршалл, хореографа Марион Мотин и композитора Нила Роджерса. Эта постановка - смесь танцевального ревю и модного показа, под музыку от диско до панка, с участием актеров, танцовщиков, артистов цирка. Вы можете увидеть эту постановку в Петербурге своими глазами при поддержке Эльдорадио!

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на костюмированное шоу Жан-Поля Готье!