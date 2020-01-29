Жан-Поль Готье в гостях на Эльдорадио

31 января встречайте на Эльдорадио культового маэстро высокой моды - Жан-Поля Готье. В 10 утра Жан-Поль станет специальным гостем шоу "Утро со светлой головой". Лена Денисова и Семён Зверев обсудят с модельером моду, искусство и не только.

А у вас есть вопросы к Жан-Полю? Пишите их в комментарии в нашем сообществе ВКонтакте! Самые интересные обязательно зададим французскому кутюрье.

В 10:00 в сообществе Эльдорадио ВКонтакте начнется прямая online трансляция из нашей студии. Вступайте в группу и увидите всё, что происходит в студии.

Кстати, 31 января в Петербурге при поддержке Эльдорадио состоится премьера шоу "Fashion Freak Show". Выигрывайте пригласительные билеты на 101.4 FM!