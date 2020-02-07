"День с Легендой" на Эльдорадио: Robbie Williams

Сэр Элтон Джон называет его "Фрэнком Синатрой XXI века". В родном городе Сток-он-Трент, почетным жителем которого является наш герой, улицы получили названия "Angels", "Candy" и "Supreme" в честь песен музыканта. Этого хулиганистого артиста считают лучшим певцом 90-х. А в 2004 году его приняли в Британский Зал музыкальной славы. Наш герой может похвастаться 13 статуэтками премии Brit Awards - это рекордное количество за всю историю. 13 февраля британец Робби Уильямс отмечает свой день рождения. В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

10 февраля на Эльдорадио "День с Легендой: Робби Уильямс".

Музыкальная карьера Роберта Питера Уильямса началась в знаменитом бойс-бэнде Take That, где будущей звезде была уготована роль "хорошего мальчика". Будучи по натуре плохишом, Робби спустя время покинул квинтет на пике его популярности и начал сольную карьеру артиста. Его первым синглом стал кавер на хит "Freedom" Джорджа Майкла, который поднялся на верхние позиции в чартах, чем не смог отличиться оригинал.

За свою сольную карьеру эпатажный смельчак и провокатор Робби Уильямс записал 13 студийных альбомов, продав их больше, чем кто-либо в истории Великобритании. Он стал одной из самых значимых британских звёзд, повлиявших на всю современную популярную музыку. Робби Уильямс носит титул популярнйшего зарубежного исполнителя в Латинской Америке. Он также попал в книгу рекордов Гиннесса, продав 1,6 миллиона билетов за день после объявления о мировом турне. Помимо любви к музыке во всех ее проявлениях, Робби с детства играет в футбол и является поклонником клуба Port Vale, а в 2006 году он стал акционером и совладельцем команды.

В течение "Дня с Легендой" слушайте на Эльдорадио любимые песни Робби Уильямса, а также интервью и истории из жизни знаменитого англичанина!