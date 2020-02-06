"Больше, чем любовь!" на Эльдорадио

Прикоснитесь к настоящей петербургской классике вместе с Эльдорадио! В этом роскошном отеле останавливались Анна Павлова и Федор Достоевский, Фаина Раневская и Лучано Паворотти. Вы и ваша вторая половинка можете выиграть романтический уик-энд в самом сердце города.

Специально ко Дню всех влюбленных Эльдорадио приглашает вас принять участие в игре "Больше, чем любовь!".

С 10 по 14 февраля слушайте 101.4 FM и выигрывайте праздничный романтический уик-энд на двоих в одном из самых шикарных отелей мира!

Звоните по номеру (812) 325 101 4 после специального сигнала и окажитесь нужным дозвонившимся по счёту. Отвечайте на вопросы ведущего о вас и вашем любимом человеке. После этого ведущий позвонит вашей второй половинке и озвучит ответы, которые вы дали. Ему нужно будет угадать, какой вопрос был задан вам! За каждый угаданный вопрос пара получит 1 балл. Пара, которая наберет наибольшее количество баллов за день, получит в подарок от Эльдорадио незабываемый романтический уик-энд в одном из лучших отелей Северной столицы!

Положение по игре