Шеф-повар Michelin Роберто Торо на Эльдорадио

Эльдорадио приглашает вас прикоснуться вместе с нами к высокой кухне!

С 17 по 21 февраля слушайте шоу "Утро со светлой головой" на Эльдорадио. У нас в гостях будет знаменитый итальянский шеф-повар Роберто Торо! Обладатель звезды Мишлен приехал в Петербург, чтобы познакомить горожан с исконно сицилийскими блюдами, которые покорили самых изысканных гурманов. Лена Денисова и Семён Зверев обсудят с Роберто тонкости итальянской кухни, а также как из обычных продуктов сделать великолепные блюда.

Кухня Роберто основана на тонком балансе и гармонии простых вкусов и аутентичных местных продуктов. Его философия и искусство приготовления пищи основаны на его воспоминаниях о детстве и о времени, проведенном на кухне с матерью в большой итальянской семье. Блюда Роберто напоминают цвета, ароматы и вкусы его детства – красный цвет апельсинов, которые отец выращивал в саду, запах свежеиспеченного матерью хлеба и вкус бабушкиного томатного соуса.

Слушайте 101.4 FM и откройте для себя потрясающую итальянскую кухню!