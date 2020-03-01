"День с Легендой" на Эльдорадио: Chris Rea

Он поздно пришел к музыке: первая гитара появилась только в 22 года, первая пластинка в 27, а альбом, сделавший его мировой знаменитостью, гитаристом, о котором заговорили, используя термин "виртуоз" - в 37 лет. Это была непростая музыкальная карьера, но Крис Ри с блеском преодолел все трудности, оставаясь честным с самим собой и публикой, творя по велению сердца, а не по результатам продаж. И публика его полюбила, крепко и навсегда.

Не только для меломанов, но и для людей которые просто любят хорошую, сильную, эмоциональную и очень искреннюю музыку - 4 марта день рождения Криса Ри – настоящий праздник души!

Эльдорадио от всего сердца поздравляет с днем рождения любимого музыканта и объявляет 2 марта "День с Легендой": Крисом Ри.

Слушайте "День с Легендой" на 101.4 FM! В понедельник вас ждут: блистательные хиты, честные истории от первого лица и, конечно неповторимый, берущий за душу, чуть грустый, чуть задумчивый, теплый и искренний голос Криса Ри.

