Выиграйте приглашения на фестиваль "Триумф джаза"

Эльдорадио приглашает всех ценителей великолепного джаза на XX фестиваль Игоря Бутмана "Триумф джаза"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" со 2 по 6 марта на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на юбилейный музыкальный фестиваль "Триумф джаза"!

11 февраля при поддержке Эльдорадио в Санкт-Петербурге состоится гала-концерт международного фестиваля "Триумa джаза". На открытии фестиваля выступят легендарная группа Spyro Gyra, всемирно известный саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр совместно с американской вокалисткой, номинанткой на премию "Грэмми" Джейн Монхайт!

Фестиваль "Триумф джаза" родился в 2001 году в нашем городе. С тех пор он является крупнейшим и успешнейшим российским фестивалем мирового уровня. Это настоящее культурное явление, которое стоит увидеть своими глазами!

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на джазовый фестиваль.