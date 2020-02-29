Эльдорадио приглашает на ретроспективу фильма "Сабрина"

Знаменитой и трогательной киноистории о любви - "Сабрине" исполнилось 55 лет! Всего на один вечер, в честь Международного женского дня, картина возвращается на большой экран при поддержке Эльдорадио. Окунитесь в удивительное прочтение сказки о Золушке середины 50-х годов прошлого века вместе с Эльдорадио.

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Блистательная кинолента с Одри Хепберн вошла в список 100 лучших американских мелодрам, а также числится в Национальном реестре США наиболее значимых фильмов. На счету картины прославленного режиссера Билли Уайлдера премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Слушайте Эльдорадио, выигрывайте пригласительные и подарите своим любимым женщинам на праздник 8 марта приятный киновечер!