"День с Легендой" на Эльдорадио: Savage Garden

Я прочитал объявление: «Тра-ля-ля… Мы – группа молодых, нам нужен вокалист». Я ничего толком не умел, но на прослушивание пошел. Там обнаружилась огромная очередь из никого, так что ребятам пришлось смириться с тем, что я – их единственный претендент на должность.

Так на свет появилась группа Savage Garden.

Дуэт Даррена Хейза и Дэниела Джонса начинался как сомнительная авантюра, а превратился в музыкальный феномен с мультиплатиновыми синглами, всемирной славой и армией фанатов.

Краткий миг – всего две студийные пластинки, но группа осталась в истории музыки как уникальный, яркий и очень талантливый коллектив.

В честь выхода дебютного альбома фантастических Savage Garden Эльдорадио объявляет 9 марта "День с Легендой"!

Не пропустите в понедельник на 101.4 FM искренний монолог «необычайного садовника» Дарена Хейза о безумных взлетах, болезненных падениях, о творчестве, тяготах славы и о том, как удалость вырастить такой великолепный «Дикий сад».